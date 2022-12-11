أستاذ بـ«تربية عين شمس» تحصل على جائزة أفضل بحث في تطبيقات علوم الفضاء

حصلت الدكتورة سحر محمود عبد الباقي أحمد، مدرس الجيولوجيا بقسم العلوم البيولوجية والجيولوجيا بكلية التربية جامعة عين شمس، على جائزة أفضل بحث بعنوان «التأثيرات البيئية لأنشطة التعدين في منطقة أم بلد العرف، وسط الصحراء الشرقية».

المؤتمر الدولي الأول لتطبيقات الاستشعار من البعد

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الأول لتطبيقات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، المنعقد بمدينة الغردقة في الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر، بمشاركة علمية مع جامعة عين شمس، وجامعة «RUDN University» الروسية، والجمعية الجغرافية السعودية، وهيئة المساحة العسكرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وكُرّمت «عبدالباقي» من قبل الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ورئيس المؤتمر، والدكتورة غادة عطا نائب رئيس الهيئة لشؤون ريادة الأعمال وخدمة المجتمع ومقرر المؤتمر.

وشارك في افتتاح المؤتمر الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، كما شارك فيه باحثين من جامعة عين شمس من كليات العلوم والتربية والزراعة والآداب والحاسبات والمعلومات.