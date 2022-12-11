سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

هبوط وصعود يسجله سعر الجنيه الإسترليني بشكل مستمر، بفضل عمليات التضخم التي ألقت بظلالها على جميع العملات، ولهذا تحرص البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري على إصدار تحديث يومي لسعر العملة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها موقع بوابة «الوطن» للقراء على مدار اليوم، نرصد في التقرير التالي سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي وفق آخر تعاملات البنوك اليوم الأحد حيث بداية الأسبوع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم لنحو 30.08 جنيه للشراء، 30.20 جنيه للبيع في بنك البركة.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 29.96 جنيهًا للشراء، 30.37 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 30.00 جنيه للشراء، 30.37 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 29.95 جنيه للشراء، 30.29 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 29.25 جنيه للشراء، 30.36 جنيه للبيع.

سجل في بنك مصر نحو 29.95 جنيه للشراء، 30.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي نحو 29.88 للشراء، 29.28 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم نحو 30.00 جنيه للشراء، 30.36 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم نحو 30.04 جنيه للشراء، 30.36 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم ببنك كريدي أجريكول بسعر 29.95 مقابل 30.36 جنيه للشراء.