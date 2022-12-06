الدولار يواصل الارتفاع عالميا أمام سلة العملات.. إليك سعره في البنوك

حافظ مؤشر الدولار على تقدمه الأخير فوق مستوى 105 نقاط أمام سلة العملات اليوم الثلاثاء، مدعومًا بتجدد المخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بعد بيانات نشاط الخدمات الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع.

ترقب مزيد من رفع سعر الفائدة

أشارت بيانات ISM Services لشهر نوفمبر الماضي، جنبًا إلى جنب مع تقرير الوظائف الأمريكية القوي لشهر نوفمبر الذي صدر الأسبوع الماضي، إلى الاقتصاد الأمريكي المرن، وعززت حالة المزيد من التشديد النقدي.

يترقب السوق أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة معتدلة في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر بعد أربعة زيادات متتالية 75 نقطة أساس، على الرغم من استمرار التساؤلات حول المدة التي سيحتاج البنك المركزي إلى تشديدها.

مكاسب الدولار أمام اليورو والإسترليني

وحافظ الدولار على مكاسبه الأخيرة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين، بينما يواجه ضغوطًا متجددة من العملات الأسترالية حيث رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة أكثر.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 106.03 نقطة بنهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم التداول عند 110.61 في غضون 12 شهرًا.

سعر الدولار اليوم في البنوك

محلياً، تراوح سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، بين 24.56 جنيه و24.63 جنيه، اليوم الثلاثاء، وجاء بنكا الأهلي المصري ومصر الأقل سعراً في البيع، بينما جاءت أغلب بنوك القطاع الخاص الأعلى سعراً.