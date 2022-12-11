توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. عودة السحب الممطرة والشبورة على الطرق

حالة من عدم الاستقرار تشهدها توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، نظرا لتكاثر السحب الممطرة على مناطق من شمال البلاد.

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، إلى توقعات بسقوط الأمطار بين خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وشمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشرقية، وجنوب البحر الأحمر، وسط سيناء، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من مدن الجمهورية، وتكون الشبورة المائية على الطرق المفتوحة وبين المحافظات والتى تؤثر على الرؤية الأفقية، خاصة الطرق السريعة والصحراوية والقريبة من المسطحات الزراعية والمائية.

كما تتوقع الأرصاد الجوية، وجود انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء المقبل، بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين، على محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة الاثنين 13 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 12.

درجات الحرارة الثلاثاء 14 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 11.

درجات الحرارة الأربعاء 15 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 12.