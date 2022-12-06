توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أجواء خريفية وشبورة وتراجع فرص سقوط الأمطار

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الـ72 ساعة المقبلة ستشهد أجواء خريفية ومستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استقرار درجات الحرارة خلال فترات النهار، بينما تتراجع فرص تساقط الأمطار حتى الأسبوع المقبل.

وأشارت «الأرصاد الجوية»، إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على الطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية والزراعية، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مع استمرار نشاط الرياح الغربية على غرب البلاد.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على محافظات الجمهورية، أوضحت الهيئة أنها كالتالي:

درجات الحرارة الأربعاء 7 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 14.

درجات الحرارة الخميس 8 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14.

درجات الحرارة الجمعة 9 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14.