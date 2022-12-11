محافظ جنوب سيناء: سانت كاترين استقبلت آلاف السائحين خلال عام 2022

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مدينة سانت كاترين تشهد إقبالا سياحيا طوال العام، خاصة في الشتاء، للاستمتاع بالطقس البارد والأجواء الشتوية من فوق قمم الجبال العالية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بالمدينة لوضعها على خارطة السياحية العالمية، لحذب ملايين السياح إليها.

وقال «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المدينة تستقبل سنويا آلاف السياح من كل الجنسيات لقضاء الليل فوق جبل موسى، ومشاهدة لحظات شروق الشمس، إلى جانب زيارة دير سانت كاترين.

آلاف السائحين في سانت كاترين

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن مدينة سانت كاترين استقبلت خلال عام 2022 آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، موضحا أن هذه الأعداد تعتبر أقل من المستهدف بالنسبة للمدينة، لكنها جاءت بعد تخفيف الدول لإجراءات فيروس كورونا.

وأضاف أن المستهدف بعد الانتهاء من مشروع التجلي الأعظم، هو جذب مليون سائح سنويا للمدينة التي تضم أحد أقدم الأديرة في العالم.

طريق فيران سانت كاترين

وأوضح «فودة»، أن طريق وادي فيران بسانت كاترين سيتم ازدواجه بطول 80 كيلو مترا، ليصبح إضافة قوية لشبكات الطرق في جنوب سيناء، مؤكدا أن الطريق سيساعد على زيادة حركة السياحة بالمدينة.

وتابع أنه يجري تطوير مطار سانت كاترين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيادة طاقته الاستيعابية ومضاعفة السياح القادمين للمدينة.