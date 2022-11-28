10 معلومات عن مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء.. تضم أحد أقدم الأديرة في العالم

سانت كاترين المدينة الأكثر برودة في مصر، لقبّها البعض بـ«المدينة الأوروبية»، لتشابه طقسها مع دول أوروبا، خاصة في فصل الشتاء، حيث تتساقط الثلوج وتنخفض درجات الحرارة بها لما دون الصفر.

اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، قال لـ«الوطن»، إن المدينة أصبحت مقصدا رئيسيا للشباب من كل أنحاء مصر إلى جانب السياح الأجانب.

وأوضح «العناني»، أن تساقط الثلوج وتحول المدينة إلى «بيضاء» في الشتاء جعلها قبلة الكثيرين لمشاهدة هذه اللوحة الفنية، خاصة من على قمة جبل موسى، حيث يستطيع متسلق الجبل مشاهدة السحب بصورة مباشرة والمرور فيها، لارتفاعه عن مستوى سطح البحر بنحو 2850 مترا.

معلومات عن سانت كاترين

ومن أبرز المعلومات عن مدينة سانت كاترين:

- أعلى مدينة مصرية بارتفاع 1800 متر فوق سطح البحر.

- تضم أعلى قمة جبلية في مصر، وهي قمة جبل سانت كاترين، 2850 مترا فوق مستوى سطح البحر.

- يوجد بها دير سانت كاترين الذي يعد أحد أقدم أديرة العالم.

- المدينة بالكامل محمية طبيعية ضمن محميات سيناء.

- يوجد بها عشرات الوديان التي تصلح للسفاري.

- سانت كاترين مدينة جبلية ولا تطل على سواحل بحرية.

- يجري تنفيذ مشروع التجلي الأعظم على أرضها.

- قبيلة الجبالية تمثل الغالبية العظمى من السكان.

- تمتاز بوجود عشرات النباتات الطبية والعطرية النادرة.

- تشتهر بزيت الزيتون وأشجار الفواكه المختلفة، مثل التين والبرقوق والتفاح واللوز.