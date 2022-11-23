رئيس مدينة سانت كاترين: مستعدون لاستقبال موسم الأمطار

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء، إن المدينة تعرضت اليوم لأمطار خفيفة، ولم تؤثر على حركة المواطنين والذهاب إلى مصالحهم وأشغالهم، مشددًا على أن المحافظة مستعدة لموسم الأمطار.

وتابع «العناني»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الطقس في سانت كاترين جميل ومعتدل طوال اليوم، شديد البرودة في الساعات الأخيرة من الليل، مشيرًا إلى أن فصل الخريف يعتبر من الفصول المميزة حيث تعادل الحرارة معظم اليوم، وتبدأ في الانخفاض ليلًا لتصل إلى أدنى درجاتها مع اقتراب ساعات الفجر.

رفع حالة الطوارئ في المدينة

أوضح رئيس مدينة سانت كاترين أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قرر رفع حالة الطوارئ بالمدينة، وقال إن المدينة مستعدة لموسم الأمطار والسيول بخطة جري تنفيذها وتطبيقها بالتنسيق مع مركز عمليات المحافظة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، وجرى تطهير مخرات السيول بالكامل في إطار تنفيذ خطة مواجهة السيول.

الأمطار تمثل فرحة للأهالي

وقال حميد صبحي أحد أبناء مدينة سانت كاترين، إن الأمطار تمثل فرحة كبيرة بالنسبة للأهالي لأن المدينة تعتمد على المياة الجوفية بنسبة 90% وهي مصدر الشرب والزراعة.