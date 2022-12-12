سعر كرتونة البيض في منافذ الزراعة والمحلات التجارية اليوم الإثنين

سجّلت مشتقات الثروة الداجنة، استقرارا ملحوظا، بداية من سعر طبق وكرتونة البيض اليوم، وصولا إلى أسعار الدواجن، والتي يهتم قطاع عريض من المستهلكين بالبحث عن أسعارها بشكل يومي، لمعرفة آخر ما وصل إليه في المحلات التجارية ووزارة الزراعة وغيرها من الجهات المعنية بالسلعة الغذائية.

ووفق الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، فإنّ سعر طبق وكرتونة البيض اليوم وصل داخل المزرعة إلى نحو 65 جنيهًا.

سعر طبق وكرتونة البيض

وفي محلات التجزئة، تراوح سعر طبق وكرتونة البيض بين 70 و75 جنيهًا للمستهلك، وبلغ سعر الكرتونة التي تضم 30 بيضة 67 جنيهًا في المزارع، بينما تصل للمستهلك بسعر 70 جنيهًا.

وفي منافذ وزارة الزراعة تراوح سعر طبق البيض البلدي، الذي يتكون من 30 بيضة، بين 85 و90 جنيها، أما سعر الأحمر فوصل سعر كرتونة البيض منه بمنافذ وزارة الزراعة، إلى 70 جنيهًا، والبيض الأبيض لنحو 69 جنيها.

أسعار الفراخ بالمحال التجارية

وعلى خطى البيض، استقرت أسعار الفراخ ومشتقاتها في المحلات التجارية اليوم، حيث تراوح سعر الشيش البانيه بين 100 و120 جنيها، وتراوح سعر صدور الدواجن بالعظم بين 60 إلى 67 جنيهًا، وتراوح سعر الأوراك المخلية بين 65 و70 جنيهًا، وتراوح سعر الأوراك بين 40 و49 جنيهًا، وتراوح سعر الأجنحة بين 30 و35 جنيهًا.

كما تراوح سعر الكبد والقوانص اليوم بين 40 و46 جنيهًا، وتراوح سعر الدبابيس اليوم بين 62 - 70 جنيهًا، وتراوح سعر البانيه بين 95 و110 جنيهات.