سعر كرتونة البيض اليوم السبت في المحافظات.. 75 جنيها لـ«الأحمر»

شهد سعر كرتونة البيض اليوم السبت، تغيرًا ملحوظًا في مختلف الأنواع سواء الأبيض أو الأحمر أو البلدي، فيما توفره منافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة بأسعار مخفضة في العديد من المحافظات، نظرًا لأنّ البيض أحد أهم الأطعمة التي يحرص المصريون على تناولها خصوصًا في وجبة الإفطار.

وتنشر «الوطن» سعر كرتونة البيض اليوم السبت الموافق 10/12/2022، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

سعر كرتونة البيض اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار طبق البيض اليوم السبت، بحسب بورصة الدواجن، جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم: يتراوح بين 75 وحتى 78 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم: يتراوح بين 73.75 وحتى 75 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم: يتراوح بين 75 وحتى 76 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

وفيما يخص سعر كرتونة البيض اليوم السبت للمستهلك، بحسب الشيخ محمد جمعة، صاحب أحد أكبر مخازن البيض في محافظة الفيوم، الذي أوضح في تصريحات لـ «الوطن»، أنّها جاءت كالتالي:

- سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك 82 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك 85 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض البلدي اليوم للمستهلك 83 جنيهًا.

لا أزمة في سعر كرتونة البيض بالريف

وفي القرى الريفية، لا يمر سكانها بأزمة بسبب سعر كرتونة البيض، ولا يهتمون بمعرفتها من الأساس نظرًا لاعتماد الأسر على تربية الدواجن وإنتاج البيض في منازلهم، بحسب نور صقر، إحدى ربات البيوت بمحافظة الفيوم، التي أكدّت أنّ القرويين لا يستطيعون تناول البيض من الخارج بعدما اعتمدوا على إنتاجه داخل منازلهم، موضحةً أنّهم لا يعرفون سوى البيض البلدي فقط.

تبادل البيض بنظام السلف أو المقايضة

وأكدت أنّه في بعض الأوقات يقل إنتاج الدواجن من البيض كفترة استراحة لهم ثم يعاودون إنتاجه من جديد، موضحةً أنّه خلال تلك الفترة يعتمد أهالي القرى خصوصًا سكان الشارع الواحد، على الاستلاف من الجيران لحين عودة إنتاج البيض لديهم مرة أخرى وإعادة ما قاموا باقتراضه، أو بنظام المقايضة مقابل قمح أو دقيق أو أرز أو بصل وثوم في بعض الأحيان.