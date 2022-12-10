أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم السبت.. البرتقال بـ6 جنيهات

استقرت أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم السبت، وفق الجولة التي قامت بها «الوطن»، لمعرفة الأسعار وتقديمها للمواطنين بشكل يومي لشراء الأنسب لهم وفق احتياجات وميزانية المنزل.

وجاءت أسعار الفاكهة بأنواعها المختلفة في سوق العبور وفق الموقع الإلكتروني له وفي الأسواق المحلية، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها، كما يلي:

أسعار الفاكهة في السوق المحلي

سجل سعر كيلو الرمان بين 10 جنيهات و13 جنيها، وسجل سعر كيلو الفراولة 15 جنيها، وتراوح سعر كيلو البرتقال بين 6.5 جنيه و 10 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البلح الأحمر بين 10 جنيهات و15 جنيها.

وتراوح سعر كيلو اليوسفي بين 6 و10 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الجوافة بين 8 و10 جنيها، تراوح سعر كيلو البرقوق بين 20 و25 جنيها، كما سجل سعر كيلو الموز بين 10 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، جاءت أسعار الفاكهة كما يلي:

سجل سعر البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات، كما سجل سعر كيلو التفاح الجولدن بين 18 و20 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجوافة بين 3 و8 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الكيوي 20 جنيها، كما سجل سعر كيلو الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات، وتراوح سعر اليوسفي بين 4 و8 جنيهات، واختلف سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات، كما اختلف سعر كيلو البلح الرملي من 4 إلى 8 جنيهات، وسجل سعر كيلو العنب الأحمر بين 5 و10 جنيهات.