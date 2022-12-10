إعلان جداول مواصفات استرشادية للرياضيات للصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول مواصفات استرشادية لمادة الرياضيات لإعداد نموذج اختبار الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي لاختبارات الفصل الدراسي الأول 2022/2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي، أنه بالنسبة لمواصفة امتحان الرياضيات للصف السادس الابتدائى، تتضمن الكراسة الامتحانية أربع مجموعات من الأسئلة، وتتكون المجموعة الأولى من 7 مفردات، اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحدة، وتتكون المجموعة الثانية من 6 مفردات أكمل لكل مفردة درجة واحدة.

وتتكون المجموعة الثالثة، من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحدة، وتتكون المجموعة الرابعة من 4 مفردات مقالية لكل مفردة 5 درجات، موضحة أنه تصحح الورقة الامتحانية من 40 درجة ثم تضرب فى 2 الحصول على درجة الطالب من 80 درجة.

وبالنسبة للصف الخامس الابتدائي، تصحح الكراسة الامتحانية من 30 درجة حيث تتضمن الكراسة الامتحانية اربع مجموعات من الأسئلة وتتكون المجموعة الأولى من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحدة وتتكون المجموعة الثانية من 8 مفردات أكمل لكل مفردة درجة واحدة وتتكون المجموعة الثالثة من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحدة وتتكون المجموعة الرابعة من 4 مفردات مقالية لكل مفردة درجتين.

وبالنسبة لامتحان الصف الرابع الابتدائي تصحح الكراسة الامتحانية من 30 درجة حيث تتضمن الكراسة الامتحانية اربع مجموعات من الأسئلة وتتكون المجموعة الأولى من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحدة وتتكون المجموعة الثانية من 8 مفردات أكمل لكل مفردة درجة واحدة وتتكون المجموعة الثالثة من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحدة وتتكون المجموعة الرابعة من 4 مفردات مقالية لكل مفردة درجتين.