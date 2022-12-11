مواعيد حملة تطعيم شلل الأطفال 2022 في جميع المحافظات.. تستهدف 16 مليون طفل

يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواعيد حملة تطعيم شلل الأطفال 2022 في جميع المحافظات، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة عن انطلاق حملة التطعيم في مختلف المحافظات اليوم الأحد، وتستهدف تطعيم ما يقرب من 16 مليون طفل.

مواعيد حملة تطعيم شلل الأطفال 2022 في جميع المحافظات

وبشأن مواعيد حملة تطعيم شلل الأطفال 2022 في جميع المحافظات، كشف بيان صادر من وزارة الصحة أن الحملة تبدأ اليوم الأحد 11 ديسمبر وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وتستهدف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظات الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، وبشكل مجاني، وذلك بمشاركة حوالي 90 ألف شخص يمثلون فرق التطعيم، حيث جرى إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد من قبل وزارة الصحة.

أماكن حملة تطعيم شلل الأطفال 2022 في جميع المحافظات

وتنتشر أماكن تطعيم شلل الأطفال 2022 في جميع المحافظات، من خلال فرق ثابتة ومتحركة تنتقل من مكان لآخر للوصول إلى جميع الأطفال، كما أن هناك فرقا ثابتة ستتواجد في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى فرق أخرى في الميادين الكبرى.

كما تتواجد أيضا فرق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في محطات القطار ومترو الأنفاق والأتوبيس، بالإضافة إلى أماكن التجمعات بجوار المساجد والكنائس والنوادي، وتتواجد أيضا في الأسواق ومواقف السيارات.