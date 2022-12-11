حالة الطقس غدا الاثنين.. بارد ليلا وتحذيرات من الشبورة المائية

حذّرت الأرصاد الجوية، السائقين على الطرق المختلفة من الشبورة المائية في الصباح الباكر، من حالة الطقس غدًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس غدًا، ستكون مائلة للبرودة في الصباح الباكر، معتدلة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية، كما يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، وطقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين يسود طقس مائل للبرودة مع بداية ساعات الليل.

درجات الحرارة غدًا

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد، على مدن الجمهورية المختلفة، فجاءت كما يلي:

- القاهرة 24- 15

- العاصمة الإدارية 24- 14

- 6 أكتوبر 25 - 14

- بنها 24- 15

- دمنهور 24- 05

- كفر الشيخ 23- 15

- المنصورة 24- 14

- دمياط 24 - 14

- بورسعيد 25 - 14

- الإسماعيلية 24- 12

- السويس 24- 13

- الزقازيق 24 - 14

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 23 - 13

- شلاتين 28 - 1911

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 23- 13

- وادي النطرون 24- 14

- مطروح 23 - 14

- السلوم 21 - 11

- سيوة 24- 11

- العريش 25- 12

- رفح 24- 13

- الطور 26- 14

- كاترين 19- 05

- رأس سدر 23- 13

- نخل 25- 05

- طابا 24- 14

- نويبع 25- 14

- حلايب 26- 19

- شرم الشيخ 26 - 18

- الغردقة 25 - 17

- مرسى علم 26- 17

- الفيوم 24 - 12

- بني سويف 25- 10

- المنيا 26 - 09

- أسيوط 26 - 09

- سوهاج 25 - 10

- قنا 26 - 10

- الأقصر 27- 11

- أسوان 28- 12

- الوادي الجديد 26- 11

- أبوسمبل 26- 11

- أبورماد 26 - 19

- رأس حدربة 27- 20.