«القاهرة الإخبارية»: تسريب النفط في خط «كيستون» الأسوأ في الولايات المتحدة

قال ياسر نور الدين، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إنّ التسريب النفطي في خط «كيستون»، يعد الأسوأ الذي شهدته الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2013، إذ بلغت كمية التسريب نحو 588 ألف برميل، موضحا أنّ المواطنين اشتموا الرائحة الكريهة، مشيرًا إلى أنّ الجهود مستمرة لمحاصرة التسريب.

الشركة المسؤولة عن الخط «كندية»

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، خلال رسالة على الهواء على شاشة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، أن الشركة المسؤولة عن الخط «كندية»، وأعربت عن أسفها، بينما أكد وزير النقل الأمريكي أنّ التحقيقات لا تزال جارية؛ للوقوف على أسباب التسريب، لكشف وجود متسببٍ في الحادث من عدمه.

الشركة المسؤولة عن الخط قررت إنشاء سد ترابي

وذكر مراسل «القاهرة الإخبارية» أنّ الشركة المسؤولة عن الخط قررت إنشاء سد ترابي، بناءً على طلب من الحكومة الأمريكية لمنع تسريب المزيد من بقعة النفط العملاقة ومحاصرتها، كما رفعت الحكومة حالة الطوارئ ودفعت بالكثير من المعدات التي سحبت كميات كبيرة من النفط.

تعتمد المجر على الغاز الروسي بنسبة 85%

وأعلن رئيس وزراء سلوفينيا، روبرت جولوب، بدء مناقشات مع المجر لإنشاء خط غاز لربط البلدين، بهدف تقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية، حسبما ذكرت شبكة «ناتشورال جاز»، حيث تعتمد المجر على الغاز الروسي بنسبة 85%، وتمتنع حكومة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عن تنفيذ القرارات الأوروبية بتخفيض الاعتماد على الغاز الروسي، لتجنب تعرض البلاد لعجز كبير في إمدادات الطاقة، حال وقف شراء الشحنات الروسية.