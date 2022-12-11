تفاصيل انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمطروح.. 604 فرق في 8 إدارات صحية

انطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من يوم وحتى 5 سنوات، والتي تنظمها وزارة الصحة في الفترة من الأحد 11 ديسمبر وحتى الخميس 14 ديسمبر، على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح الثمانية، بحضور الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح.

وحدة تطعيم حي الزهور

وتفقدت نائب محافظ مطروح، اليوم الأحد، يرافقها الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور شريف كامل، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة، والدكتور شادي صلاح الدين، فعاليات حملة تطعيم الأطفال بمركز رعاية الطفولة والأمومة والوحدة الصحية بالكيلو 4 بحي الزهور في مدينة مرسى مطروح، في ظل الإقبال الكبير من الأهالي لتطعيم أطفالهم.

مراكز تطعيم ثابتة ومتحركة

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح إن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال تنطلق من خلال 60 مركزا ثابتا، و544 مركزا متحركا، بإجمالي 604 فرق على مستوى 8 إدارات صحية بالمحافظة.

تطعيم 121919 طفلا

وأوضح الدكتور شريف كامل، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح، أنه مستهدف تطعيم 121919 طفلا في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من المتواجدين على أرض المحافظة، بالإضافة إلى الوافدين من المحافظات وغير المصريين، وذلك عن طريق الفرق الطبية بالطب الوقائي بالمديرية والإدارات الصحية والوحدات ومكاتب الصحة والمراكز الطبية.

وتنفذ الحملة في سيوة والسلوم وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح والضبعة والعلمين والحمام، في ظل توفير جميع الطعوم في المراكز الثابتة والمتحركة، بإجمالي 3051 زجاجة فئة 50 جرعة، وعدد المشرفين اللصقاء 156 مشرفا، وعدد مشرفي الوحدة 96 مشرفا، تحت إشراف الإدارات والمديرية.

تطعيم القادمين من ليبيا

ولفت أنه سيتم تنفيذ الحملة من منزل إلى آخر في جميع قرى ونجوع ومدن المحافظة، بالإضافة إلى تطعيم جميع الوافدين على المحافظة، عبر ميناء السلوم البري والقادمين من ليبيا ومن المحافظات المجاورة.