استشاري مناعة: كورونا لن ينتهي وسيتحول لفيروس تعايشي

قال الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، إنّ الفيروس المخلوي قديم لكنه لم يكن ملحوظًا نتيجة الاهتمام بفيروس كورونا في الفترة الاخيرة، ناصحا بسرعة التوجه إلى الطبيب في حال ملاحظة صعوبة أو سرعة في التنفس خاصة مع الأطفال، والرضع بالتحديد.

كورونا سيتحول إلى فيروس تعايشي

وأضاف «حداد»، في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة « TeN» أن كورونا لا يزال موجود ولن ينتهي وسيتحول إلى فيروس تعايشي مثل البرد والإنفلونزا، ويجب مراعاة الإجراءات الاحترازية خاصة إذا كان الشخص يعاني من أي مرض مزمن، وأنّه لا يجب ذهاب الأبناء إلى المدارس إذا كانوا يعانون من أعراض البرد؛ لأنّ جميع الأمراض التنفسية تتشابه في أعراضها، ولا يمكن القطع بإصابته بمرض معين دون الآخر.

يجب تقديم غذاء مناسب للطفل

وأكد استشاري الحساسية والمناعة في لقائه مع الاعلاميتين مها بهنسي وياسمين سيف، أنّ يجب تقديم غذاء مناسب للطفل، والتأكد من ارتدائه لملابس ثقيلة وتقليل السكريات لدعم مناعته وتقليل احتمالية اصابته بالعدوي، النوم الباكر لمدة لا تقل عن 8 ساعات، إضافة إلى ممارسة الرياضة يساعد على تقوية مناعة الطفل، وأنّ لقاح الإنفلونزا ولقاح كورونا، لقاحات آمنة ولا خوف منها، أن أخذ لقاح البرد لا داعي له، وقد يكون مضرًا في كثير من الحالات.