امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم التاني 2022.. تبدأ 8 مايو المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم التاني 2022، إذ تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم 8 مايو المقبل وتنتهي يوم الخميس الموافق 12 من نفس الشهر بمحافظة الجيزة، طبقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

14 مايو.. امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم التاني

فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022 لطلاب الصف السادس الابتدائي بمحافظة القاهرة يوم السبت 14 مايو وتستمر حتى الأربعاء 18 مايو المقبل.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الامتحانات ستُعقد ورقيًا في المدارس، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لحماية الطلاب والمشاركين في الامتحانات من فيروس كورونا المستجد.

جداول المدارس الخاصة وفقًا لطبيعتها وظروفها

وقالت مديرية التعليم بالقاهرة، إنه يُجرى اعتماد جداول امتحانات المدارس الخاصة، وفقًا لطبيعة وظروف كل مدرسة مع الالتزام بمواعيد بداية ونهاية الامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مع الالتزام بجداول الصف الرابع الابتدائي والثالث الإعدادي والصف الأول والثاني الثانوي.

وأكدت المديرية أنه لن يتم عقد امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة القاهرة في أيام السبت الموافق 23 أبريل الجاري والأحد والاثنين والخميس 28 أبريل الجاري ويوم الخميس 5 مايو المقبل، لتزامنها مع أعياد المسيحيين.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي بالجيزة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي بالجيزة، وهي كالتالي:-

- يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف وامتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو المقبل امتحان مادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل امتحان مادة اللغة الأجنبية والعلوم لمدة ساعة ونصف.