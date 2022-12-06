الحماية المدنية تسيطر على تسريب غاز في برج سكني بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على تسريب غاز من أحد خطوط الغاز الطبيعي، الموصلة داخل أحد الأبراج السكنية قرب قصر الثقافة بمدينة الفيوم، وذلك دون وقوع أيّة إصابات، فيما تم قطع الغاز تمامًا عن العقار السكني لحين الانتهاء من إصلاح مكان التسريب.

وانتشرت قوات الشرطة، وسيارات ورجال الحماية المدنية، فضلًا عن سيارات الإسعاف في محيط البرج السكني، حتى يتم الانتهاء من السيطرة على تسريب الغاز، وإصلاح مكان التسريب.

بلاغ بتسريب غاز

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود بلاغًا من سكان شارع الورشة بمدينة الفيوم، يفيد حدوث تسريب غاز في أحد الأبراج السكنية خلف قصر الثقافة مباشرة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وقوات الشرطة، وسيارات الإسعاف على الفور، إلى مكان البلاغ، وجرى إخلاء العقار السكني، ثم السيطرة على تسرب الغاز دون وقوع أيّة إصابات وقبل نشوب أي حريق بالمنطقة، وذلك دون حدوث أيّة خسائر أيضًا.

قطع الغاز عن البرج

وقامت شركة الغاز بقطع الغاز الطبيعي عن البرج السكني، لحين الانتهاء من إصلاح التسريب الذي حد، وإعادة ضخ الغاز مرة أخرى.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التسريب وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.