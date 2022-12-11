وظائف مطلوبة في البنك التجاري الدولي.. الشروط وطريقة التقديم

كشف البنك التجاري الدولي CIB عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة داخل قطاعات محددة، وذلك عبر موقعه الرسمي الذي يمكن التقديم لفرص العمل المتاحة من خلاله.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة في التجاري الدولي على هذا النحو:

وظائف التجاري الدولي

ووفق موقع البنك التجاري الدولي فإن البنك بحاجة لـ 4 وظائف شاغرة وتفاصيلها كالتالي:

وظيفة مسؤول دعم أنظمة الموارد البشرية

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن عامين في صناعة خدمات المعلومات.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- مهارات إدارة الوقت والعمل الجماعي.

- مهارات التواصل.

- مهارات الكتابة وإعداد التقارير والتحليل.

- تقديم النتائج وتلبية توقعات العملاء.

وظائف مسؤول مخاطر التكنولوجيا

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- بكالوريوس في الهندسة أو علوم الحاسب أو تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.

- للموظف 3-5 سنوات في إدارة المخاطر أو تكنولوجيا المعلومات أو تخصص ذي صلة.

- معرفة جيدة ببيئة أعمال البنك، والضوابط التقنية وإدارة المخاطر.

- الشهادات الموصى بها: مؤسسة مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL).

- أساسيات GIAC لأمن المعلومات (GISF).

- شهادة الضوابط الحرجة GIAC (GCCC).

- أخصائي أمن نظم المعلومات المعتمد (CISSP).

وظيفة مخاطر التكنولوجيا ضابط أول

- بكالوريوس في الهندسة أو علوم الحاسب أو تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.

- لكبير الموظفين من 5 إلى 8 سنوات في إدارة المخاطر أو تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص ذي صلة.

- معرفة جيدة ببيئة أعمال البنك ، والضوابط التقنية وإدارة المخاطر.

- مؤسسة مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL).

- أساسيات GIAC لأمن المعلومات (GISF).

- شهادة الضوابط الحرجة GIAC (GCCC).

- أخصائي أمن نظم المعلومات المعتمد (CISSP).

وظيفة مسؤول نظام معلومات الموارد البشرية

- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر 2 - 4 سنوات خبرة في صناعة خدمات المعلومات.

- المعرفة التقنية تتجاوز لغة برمجة واحدة وقاعدة بيانات.

- معرفة مبادئ تصميم النظام ومفاهيم قواعد البيانات.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- مهارات العمل الجماعي.

- مهارات العرض والتواصل.

- مهارات الكتابة وإعداد التقارير والتحليل.

- تقديم النتائج وتلبية توقعات العملاء.