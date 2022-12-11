القبض على هارب من 185 سنة سجن في القاهرة.. «عليه 71 حكم»

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الفيوم) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 71 حكم حبس جزئى ومستأنف "تبديد" بإجمالى مدد حبس بلغت 185 سنة.

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديريـة أمن القاهرة قيام ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته (عدد 5 أسطوانات من مخدر الهيروين وزنت 1,25 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام - عدد 20 ألف قرص مخدرة متنوع - سلاح أبيض "سكين" - مبلغ مالى).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطه الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.