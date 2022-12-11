2832 فرقة ثابتة ومتحركة تشارك في حملة تطعيم الأطفال ضد الشلل بالمنيا

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد، بدء إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في يومها الأول، وذلك بالمركز الطبي بحي الشباب والمستقبل بمدينة المنيا الجديدة، حيث تستهدف الحملة تطعيم 1002346 طفلا بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، من سن يوم وحتى 5 سنوات.

ورافق المحافظ، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، حيث شارك المحافظ في إعطاء التطعيم لعدد من الأطفال معلنا إنطلاق الحملة في المحافظة.

قال المحافظ، ان إطلاق العديد من الحملات القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، للقضاء على شلل الأطفال، وللحفاظ على سلامة وصحة الطفل المصري.

347 وحدة صحية لاستقبال الأطفال المراكز

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، انه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة للاستعداد لإطلاق الحملة من خلال الاطمئنان على الطعوم والحفاظ عليها داخل وحدات التبريد، بالإضافة الي متابعة أعمال الحملة عقب اطلاقها، بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات.

مشاركة 2832 فرقة طبية

وأضاف «النادي»، أن الحملة يتم تنفيذها من خلال 2832 فرقة ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، إضافة لتجهيز 347 وحدة صحية بجميع المراكز لاستقبال الأطفال للحصول على التطعيم، مؤكدا أن الفرق الطبية الثابتة تعمل من الساعة 8 صباحاً وحتى 5 مساءاً، وتعمل الفرق المتحركة من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساءاً.