نائب محافظ المنيا يداهم مركزا طبيا أثناء إجراء جراحة لمريض بدون ترخيص

أعلن الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، ضبط مجمع خدمات طبية، بحي جنوب مدينة المنيا، يجري عمليات جراحية متنوعة بالمخالفة لصلاحية الترخيص الصادر له.

حملة على المنشآت الطبية بمدينة المنيا

جاء ذلك خلال حملة مفاجئة قادها نائب محافظ المنيا، على إحدى المنشآت الطبية بحي جنوب مدينة المنيا، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، عدد من أطباء إدارة العلاج الحر.

وقال «أبو زيد»، إن المجمع الطبي يقدم خدمات طبية من خلال أشخاص غير متخصصين، وخلال المداهمة كان يتم إجراء عملية جراحية «مرارة» لأحد الأشخاص، رغم عدم حصول المجمع علي صلاحية بذلك، إضافة لضبط أحد الأفراد يعمل بالتمريض وليس لديه رخصة مزاولة المهن الطبية، كما تم ضبط أنواع متعددة من الأدوية مجهولة المصدر، وصالة جيم، ومخالفات بيئية للنفايات الطبية ووجود معمل تحاليل غير صالح للاستخدام.

تحرير محاضر بالمخالفات

وخلال الحملة، وجه نائب المحافظ، بتحرير محاضر لتلك المخالفات، والتحفظ على المضبوطات، وإعداد تقرير مفصل بالمخالفات، لإصدار قرار غلق وتشميع لتلك المنشاة، على أن يتم تنفيذ ذلك بمعرفة الجهات المتخصصة في هذا الشأن.

وتأتي تلك الحملات، في إطار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، لإحكام الرقابة على صلاحية تراخيص تلك المنشآت، والتحقق من هوية الأشخاص العاملين بها، ومدي حصولهم على رخصة مزاولة المهن الطبية من عدمه، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لضبط المخالفات، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، حيث ستستمر الحملات الرقابية لضبط المخالفين حفاظاً علي أرواح وسلامة المواطنين.