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«الداخلية» توجّه قوافل لتوزيع مساعدات عينية في 5 محافظات

كتب:

محمد بركات
01:19 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
مبادرة كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد

أطلقت وزارة الداخلية بالتنسيق مع بنكي الطعام والكساء، مبادرة جديدة تحمل شعار «كلنا واحد.. قافلة الخير»، التي شهدت تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية «بطاطين ومواد غذائية» مجانا على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، في مديريات «أمن الفيوم، والمنيا، والمنوفية، والغربية، والقليوبية».

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بقلم محمد بركات