305 فرق طبية تشارك في تطعيم 121 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالسويس

أطلق الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، اليوم، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وتستهدف تطعيم نحو 121883 طفلا من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك خلال الفترة من 11 حتى 14 ديسمبر الجاري، بجميع وحدات ومراكز ومكاتب الصحة بالمحافظة.

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وأوضح وكيل الصحة السويس، على هامش تفقد عدد من مراكز التطعيم اليوم، أن الفرق المشاركة بالحملة القومية للتطعيم 305 فرق ثابتة ومتحركة، تضم تمريض وطالبات التمريض والرائدات الريفيات والمشرفين اللصقاء وفرق إشراف المديرية والإدارات الصحية.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالسويس فعاليات الحملة القومية في يومها الأول، حيث تفقد وحدتي طب أسرة شندورة والسويس للاطمئنان على انتظام أعمال الحملة وتواجد الفرق الثابته في مواقعها.

الدعم الكامل للحملة

وأكد «الحفناوي» على الدعم الكامل للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وتسخير ومضاعفة الجهود كافة للوصول لكل طفل على أرض السويس، داعيا المواطنين لتطعيم أبنائهم والتجاوب مع الفرق المتحركة، لافتاً للدفع بالفرق المتحركة من منزل لآخر وفي حضانات الأطفال.