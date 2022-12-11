يبحث أولياء الأمور عن موعد امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي 2023، استعدادا لإنهاء امتحانات الترم الأول وبدء أجازة منتصف العام.

وتنشر «الوطن» موعد امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي 2023 في جميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، موعد امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي 2023، حيث تنطلق في 14 يناير المُقبل، وتستمر حتى نهاية الشهر بحسب جدول امتحانات الترم الأول الذي تضعه كل مديرية تعليمية على حدة، ووفقًا للخريطة الزمنية المقررة والتي تم الإعلان عنها مسبقًا.

موعد انتهاء امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي

وفيما يخص موعد انتهاء امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي 2023، فإنّها ستكون نهاية شهر يناير 2023، بحسب بيان الوزارة، حيث من المقرر أن تبدأ أجازة نصف العام للمدارس 28 يناير المُقبل وتستمر لنحو 15 يومًا، وتنتهي الأجازة في 9 فبراير 2023، فيما يبدأ الترم الثاني يوم 11 فبراير المُقبل.

جدول امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط جدول امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي 2023، والذي جاء كالتالي:

- الأربعاء 4 يناير 2023، امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية

- الاثنين 9 يناير 2023، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- الأربعاء 11 يناير 2023، امتحان مادة الرياضيات.

- السبت 14 يناير 2023، امتحان مادة العلوم.

- الاثنين 16 يناير 2023، امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والمهارات المهنية.

ضوابط امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم، ضوابط سير امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي 2023، حيث تنطلق وسط إجراءات احترازية مشددة منعًا لانتشار الأمراض التنفسية التي تنتشر خلال فصل الشتاء وذلك للحفاظ عليهم.

وتتمثل تلك الضوابط في التالي:

- تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي طوال الامتحانات سواء قبل أو أثناء أو بعد اللجان.

- إجراء امتحان المستوى الرفيع للغة الأجنبية الأولى في مدارس اللغات بمعرفة المدرسة والتوجيخه المختص قبل الامتحانات التحريرية، بحيث لا تؤثر على سير الدراسة.

- يجرى امتحان اللغة الأجنبية الثانية في مدارس اللغات بمعرفة المدرسة والتوجيه المختص بحيث لا يؤثر على سير الدراسة.