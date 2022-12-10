جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 أزهر وعام في المحافظات

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الترم الأول، بحسب جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 الترم الأول في مختلف المحافظات سواء للتعليم العام أو الأزهري، حيث يستعد الطلاب لأداء الامتحانات، والحصول بعدها على إجازة نصف العام، التي تبدأ خلال أيام.

وفي هذا الصدد، تنشر "الوطن" كل ما تريد معرفته عن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 الترم الأول في المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة أسيوط

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في بيان لها، عن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة أسيوط، للترم الأول والذي جاء كالتالي:

الأربعاء 14 يناير 2023: امتحان مادة الرياضيات.

الاثنين 9 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأربعاء 11 يناير 2023: امتحان مادة العلوم.

السبت 14 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والمهارات المهنية.

الاثنين 16 يناير 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 أزهر

على جانب آخر، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 أزهر، والذي خلال أيام قليلة في الشهر الجاري كالتالي:

السبت 24 ديسمبر 2023: امتحان مادتي القرآن الكريم، وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

الأحد 25 ديسمبر 2023: امتحان مادتي التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية.

الاثنين 26 ديسمبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية، والخط الإملاء.

الثلاثاء 27 ديسمبر 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

الأربعاء 28 ديسمبر 2023: امتحان مادة الرياضيات.

الخميس 29 ديسمبر: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 القاهرة

وفيما يخص جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة، فإنّه بحسب المخطط الزمني الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإنّه سينطلق في 14 يناير المُقبل، إلا أنّه لم يتم الإعلان عن الجدول بالتفصيل حتى الآن سواء في محافظة القاهرة أو في باقي المحافظات.

ضوابط امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023

وعقب الإعلان عن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 ترم أول، شددت المدارس على ضرورة مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي قبل وأثناء وبعد أداء الامتحانات، فضلًا عن إجراء امتحانات المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية في المدارس والمعاهد الخاصة بمعرفتهم قبل انطلاق الامتحان التحريري دون أن تؤثر على سير الدراسة.