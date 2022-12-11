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«الداخلية» تواصل إجراءاتها للتيسير على ذوي الإعاقة بإدارات الجوازات

كتب:

محمد بركات
01:07 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية في خدمة المواطنين

وزارة الداخلية في خدمة المواطنين

أعلنت وزارة الداخلية، أنّه في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ إجراءات للتسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.

وأوضحت الوزارة في بيان عنها، أنّها رصدت الحالات الإنسانية من المترددين على الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم، حيث استقبلت أقسام الإدارة، عددا من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وأنهت الإجراءات الخاصة بهم.

وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بجميع المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

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