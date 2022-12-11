انتشار فرق التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسماعيلية.. الحملة تستمر 4 أيام

انتشرت فرق طرق الأبواب التابعة لمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، في أول أيام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الفئات المستهدفة من أبناء المحافظة.

التطعيم من عمر يوم حتى 5 سنوات

من جانبه، قال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف من عمر يوم واحد وحتى 5 سنوات، مشيراً أن الحملة مستمرة في كافة المراكز والقرى حتى الأربعاء المقبل.

وأشار إلى أنه تم إعداد خطة مكثفة في كل مركز ومدينة على حدة، وإعداد فرق متخصصة ومدربة على أعلى مستوى لتغطية كافة القرى والعزب والتوابع لمنح الأطفال التطعيم اللازم.

وأكد «حطب» أن منح تطعيم شل الأطفال لا يقتصر فقط على الأطفال من أبناء المحافظة، إلا أنه يمنح أيضاً للوافدين من المحافظات المجاورة للحفاظ على صحتهم، مشيرا إلى أنه تم إعداد حملات أخرى لتجوب المدارس والحضانات، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.

نصائح عند التطعيم ضد شلل الأطفال

من جانبه، قال الدكتور عفيفي السيد، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه ينصح بالامتناع عن الرضاعة من نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع، قبل وبعد التطعيم، إضافة إلى منع التطعيم عن الأطفال ممن حصلوا على تطعيم «الروتا» حال عدم مرور 15 يوما عليه.

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا يشترط مرور 15 يوما بين تطعيم شلل الأطفال وتطيعمات «المكورات الرئوية، الإنفلونزا البكتيرية، الإنفلونزا الموسمية، الالتهاب الكبدي أ وب، الالتهاب السحائي، والحصبة، الحصبة الألمانية».

ونصح «عفيفي» بعدم حصول الأطفال ممن يعانون من مرض نقص المناعة على تطعيم شلل الأطفال، فيما أشار إلى أن بخاخات الأنف والصدر المحتوية على الكورتيزون لا تتعارض مع التطعيم.

وقال «عفيفي» إن إعطاء المضادات الحيوية والارتفاع الطفيف في درجات الحرارة ونزلات البرد وما يصاحبها من رشح وكحة وحساسية الأنف والصدر وحساسية الطعام مثل الألبان والقمح لا تتعارض مع التطعيم.