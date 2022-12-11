عروض تذاكر الطيران لأبرز الوجهات السياحة الداخلية والخارجية في الشتاء 

يفضل البعض قضاء رأس السنة في مناطق ذات طبيعة شتوية كمدينتى الأقصر وأسوان وكذلك شرم الشيخ والغردقة وغيرها من المدن ذات الطقس الدفئ.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي عروض رحلات مصر للطيران للمدن الداخلية والخارجية، على هذا النحو:

عروض رحلات مصر للطيران

وجاء تفاصيل العروض لرحلات مصر للطيران على هذا النحو:

مدينة مرسى علم

- من 4,063 جنيها مصريا.

مدينة الغردقة

من 3,880 جنيها مصريا.

مدينة الأقصر

من 3,880 جنيها مصريا.

مدينة أسوان

يبدأ من 4,176 جنيها مصريا.

مدينة شرم الشيخ

من 3,880 جنيها مصريا.

عروض مصر للطيران للسفر للخارج

- المدينة المنورة من 7,633 جنيهاً مصرياً.

- جدة من 6,634 جنيها مصريا.

- مومباي من 10,418 جنيه مصريا.

- كنشاسا من 13,789 جنيه مصري .

بيروت من 5627 جنيه مصري .

اسطنبول من 9942 جنيه مصري.

صوفيا عبر اسطنبول من 12436 جنيه مصري

الرياض من 6915 جنيها مصري

أبوظبي من 7170 جنيها مصري

دوالا يبدأ من 12,419 جنيها مصري.

ميلان من 8715 جنيها مصري.

بودابست من 9680 جنيها مصري.

واشنطن من 20,459 جنيها مصريا.

جوهانسبرج من 11,111 جنيها مصريا.

مسقط يبدأ من 7,954 جنيها مصريا.

دوسلدورف من 11,390 جنيها مصرياز

دوحة من 11,851 جنيها مصريا.

أثينا يبدأ من 6,533 جنيهاً.

نيويورك من 18,572 جنيها مصريا.

برلين من 11,442 جنيهاً مصرياً.

تورونتو يبدأ من 15,354 جنيهاً مصرياً.

أكرا من 12,332 جنيها مصريا.

الشارقة من 7,392 جنيها مصريا .

دبي من 8,273 جنيهاً مصرياً.

البحرين من 7,348 جنيهاً مصرياً.

اسطنبول من 8,418 جنيهاً مصرياً.

بروكسل من 10,807 جنيهاً مصرياً.

باريس من 9,844 جنيهاً مصرياً

فيينا من 9,374 جنيهاً مصرياً.

ميونخ من 10,621 جنيهاً مصرياً

فرانكفورت من 11,371 جنيهاً مصرياً.

لندن من 12,130 جنيهاً مصرياً.