على متن 14 رحلة خاصة.. مصر للطيران تشغل جسرا جويا لنقل 5000 معتمر فلسطيني

بدأت مصر للطيران الناقل الوطني في تشغيل جسر جوي إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية لنقل خمسة آلاف معتمر من الأشقاء الفلسطينيين الراغبين في أداء مناسك العمرة هذا العام وذلك بالتعاون والتنسيق مع الخطوط الجوية الفلسطينية.

تقديم كل الخدمات للمعتمرين الفلسطينيين

وصرح المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بضرورة تقديم كل الخدمات للمعتمرين الفلسطينيين وتسهيل جميع الإجراءات لهم انطلاقا من الدور الريادي والقومي للشركة الوطنية كعادتها السنوية في نقل الأشقاء الفلسطينيين إلى الأراضي المقدسة في موسمي الحج والعمرة.

وأكد الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، أنه من المقرر أن تسير مصر للطيران هذا الموسم 14 رحلة خاصة في الفترة من 15 نوفمبر الحالي حتى 20 فبراير المقبل، لنقل مايقرب من 5000 معتمر فلسطيني بمعدل 4 رحلات شهريا ولأول مرة بأحدث طائرات الشركة من طراز بوينج B787-9 التي تتسع لعدد 309 راكبا والمعروفة باسم طائرة الأحلام والمزودة بكافة وسائل الراحة والرفاهية تيسيرا على الأخوة الفلسطينيين.

ومن جانبه، تقدم جمال المشهراوي مدير عام الخطوط الجوية الفلسطينية بالشكر والتقدير للناقل الوطني مصرللطيران على تذليل جميع العقبات وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل المعتمرين الفلسطينيين، مشيدا بالتعاون الوثيق بين مصر للطيران والخطوط الجوية الفلسطينية في نجاح مواسم الحج والعمرة السابقة.