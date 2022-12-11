خبراء مركز الاستدامة يشاركون في ندوة تفعيل مخرجات cop27 بنادي طلعت حرب

شارك مركز الاستدامة وحلول انبعاثات الغازات الدفيئة، في ندوة بعنوان «إزالة ثاني أكسيد الكربون الأولي في مكافحة تغير المناخ»، لتفعيل مخرجات COP27 من توصيات إزالة غاز ثاني أكسيد الكربون.

وركزت الندوة على معالجة سلسلة من القضايا العلمية المرتبطة بإزالة ثاني أكسيد الكربون كحلول لمواجهة التغيرات المناخية.

ركز تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC، على أن تحقيق أهداف درجة الحرارة لاتفاق باريس يتطلب إزالة ثاني أكسيد الكربون سريعًا من الاقتصاد العالمي ونشر طرق إزالة ثاني أكسيد الكربون على نطاق واسع لأنها قضية يتبناها مركز الاستدامة وحلول انبعاثات الغازات الدفيئة برئاسة الدكتور مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوربي الذي تم تدشينه من خلال مؤسسات المجتمع المدني.

دور المحيطات والمناهج الأرضية

وأكد العديد من الاستشاريين والخبراء بالمركز أنه سوف يكون هناك دور كبير للمحيطات بالعالم نظرًا لحقيقة أنها تعمل بالفعل كبالوعة لما يقرب من ثلث الانبعاثات وقد تكون قادرة على عزل المزيد في المستقبل حتي عام 2030، بينما من المتوقع أن تلعب المناهج الأرضية المتمثلة في الطاقة الحيوية واحتجاز الكربون مع التخزين والتقاط الهواء المباشر دورًا قويا.

ما تناوله السفير مصطفى الشربيني بالندوة

وقدم السفير مصطفى الشربيني لمحة عامة عن العناصر العلمية والتكنولوجية والقانونية والاجتماعية للدراسة، تضمنت كلمات المتحدثين الرئيسيين وأهمية الأساليب ومعالجة الثغرات المعرفية والإعلامية، لعملية إزالة الكربون وبرنامج التوعية والثقافة المناخية لتعزيز فهم هذه الأساليب ومعالجة الثغرات المعرفية كحل أمثل لمواجهة التغيرات المناخية.