بالأسماء.. تفاصيل إصابة 15 شخصا بينهم طفلتان في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

استقبل مستشفى جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، 14 مصابة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على وصلة طريق أبو سلطان المؤدية إلى مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

وشهد المستشفى رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى واستدعاء أطباء الجراحة والعظام والمخ والأعصاب وفرق التمريض للتعامل مع الحالات المصابة في الحادث بسب الشبورة الكثيفة.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا بينهم سائق السيارة، و14 سيدة من العاملات في المزارع الواقعة قرب قرية أبو سلطان، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ في المستشفى.

وأسفر الحادث عن إصابة هاجر محمد إسماعيل، 15 سنة، باشتباه كسر في الحوض وكدمات بالعمود الفقري، وهالة محمد غانم، سنة، اشتباه كسر في العمود الفقري وكسر بالذراع الأيسر، وسمرالسيد عبد العزيز، 22 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالرأس واشتباه كسر بالكتف، وشهد عبد الناصر مغربي، 18 سنة، مصابة بجرح متهتك في الجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج، ووردة رشيدي علي، 42 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وجميعهن مقيميات بمركز التل الكبير.

إصابة أطفال في الحادث

كما أسفر الحادث عن إصابة صباح حماد عبد العال، سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وإيمان عبد الناصر محمد، سنة، جرح قطعي بفروة الرأس وكسر بالكامل الأيمن، وهناء عبد الباقي أحمد، 45 سنة، جرح متهتك باليد اليسرى وكدمات بالجسم، وانشراح جمال الدين محمد، 45 سنة، كدمات وسحجات بالجسم.

وأصيبت فتحية منصور سويلم، 14 سنة، بجرح في اليد اليمنى، وهناء نجيب محمد، 35 سنة، باشتباه كسر في الفخذ الأيمن وكدمة شديدة بالظهر، فيما أصيب سائق السيارة ويدعى السيد إبراهيم بكدمات وسحجات في الجسم.