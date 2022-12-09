محافظ القليوبية يزيل أسوار مخالفة على ترعة الإسماعيلية

أعطى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الضوء الأخضر لإزالة حالتي أسوار خرسانية منشأة بغرض إقامة هناجر، وجمالون صناعي بالمخالفة بدون ترخيص على مساحة 8 آلاف متر، على طريق ترعة الإسماعيلية طريق مسطرد، حيث أشرف المحافظ على عملية الإزالة الكلية للمنشأ بالكامل، موجها باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية لتحقيق الردع العام.

محافظ القليوبية: لا يوجد تهاون في استرداد حق الدولة

قال محافظ القليوبية، إنه لن يتم التهاون أو التراجع عن استرداد حق الدولة، وسيتم إزالة كافة التعديات وفق خطة منظمة جرى إعدادها مع المسؤولين والجهات الأمنية.

عدم السماح بالتعدي على أراضي الدولة

وشدد «الهجان» على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة التعديات ومواجهة المخالفات وعدم السماح بالتعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، مع إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشددًا على ضرورة تفعيل لجان المتابعة الدورية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، لرصد أي محاولة للبناء العشوائي والمخالف وبدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاءت الحملة بحضور المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

تفقد المنطقة المحيطة بقصر محمد علي لمتابعة أعمال التجميل

في سياق متصل أجرى اليوم الجمعة، عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص تفقد خلالها المنطقة المحيطة بقصر محمد علي لمتابعة استكمال أعمال النظافة والدهانات والرصف للشوارع المحيطة بخارج القصر، للنهوض بها حضاريا لتتناسب مع أعمال التطوير والترميم التي تمت بالقصر بالإضافة إلى القيام بحملة لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات بالشوارع الرئيسية والمحاور المرورية الجديدة