اعترافات المتهم بالنصب على صاحب «كافيه» بالقاهرة.. محام يوضح العقوبة

قررت النيابة العامة، سماع أقوال المتهم بالنصب على صاحب كافيه بالقاهرة، إذ ادعى المتهم أنه على علاقة بالعاملين بإحدى الجهات، واستلامه المال مقابل عدم تحرير محضر ضد المكان، وأمرت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

وأضاف المتهم في اعترافاته أمام جهات التحقيق: «كنت محتاج الفلوس، وكان لازم أتصرف، وكنت عارف إن محدش هيدور ورايا، ويتأكد إذا كنت زي ما بقول ولا».

تفاصيل الواقعة

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بقيام أحد الأشخاص بتحصيل مبالغ مالية شهريا من صاحب أحد المقاهي، بادعائه أنه على علاقة بالعاملين بإحدى الجهات، وأنه يعطي المبالغ الشهرية لهم، مقابل عدم تحرير ثمة محضر ضده.

عقب تقنين الإجراءات والتحريات، تم ضبط المتهم، وتبين أنه عاطل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لمروره بضائقة مالية، واحتفاظه بالمبالغ المالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المتوقعة

حول العقوبة المنتظرة للمتهم، عقب المحامي سمير عبد العظيم على عقوبة النصب والاحتيال، بأنه وفق قانون العقوبات المعدل في 2020، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وحتى 3 سنوات.

وأضاف عبدالعظيم لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».