اعترافات «نصاب الشاليهات»: خدعت 6 ضحايا بنفس الطريقة

«كنت حاطط إعلانات عن تأجير شاليهات وفيلل في أماكن ساحلية الناس تسافر فيها بأسعار قليل» هكذا بدأ المتهم بالنصب على 6 أشخاص في مبالغ مالية بالقاهرة اعترافاته أمام جهات التحقيق التي نسبت إليه تهمة النصب والاحتيال وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

6 وقائع نصب بطريقة الوهم

وتابع المتهم في اعترافاته أنه استدرج ضحاياه وحصل منهم على مبالغ مالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، وبلغت تلك الحوادث 6 وقائع بنفس الطريقة، وأوهمهم أنه يمتلك شقق و«شاليهات» ببعض الأماكن الساحلية لتأجيرها بسعر منخفض.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من عدد من المواطنين يفيد بتعرضهم لجرائم النصب والاحتيال من خلال قيام أحد الأشخاص بعرض العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تفاصيل تأجير فيلات و«شاليهات» ببعض المناطق الساحلية بأسعار مخفضة ما مكنه من استدراج العديد من ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية.

ضبط المتهم والتحفظ على المضبوطات

تمكنت الأجهزة من ضبط المتهم وتبين أنه أحد الأشخاص مقيم بمصر الجديدة بالقاهرة وعُثر بحوزته على هواتف محمولة بعد فحصهم فنيًا تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الوقائع المُشار إليها ووجود محفظة إلكترونية، وتم التحفظ على المضبوطات بمواجهته أقر بإرتكابه لتلك الوقائع بقصد النصب والاحتيال على المواطنين لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وعقب المحامي سمير عبدالعظيم، حول العقوبة المنتظرة للمتهم موضحًا عقوبة النصب والاحتيال وفق قانون العقوبات المعدل في 2020، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وحتى 3 سنوات.

وأضاف عبدالعظيم لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين»