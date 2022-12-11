مواصفات امتحان اللغة العربية نصف العام للصفين الرابع والخامس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، زمن امتحان اللغة العربية ساعتين ونصف، ويتضمَّن الامتحان مستويات معرفية منقسمة إلى 6 درجات فهم وتذكر، و10 درجات للمستويات المعرفية، و8 درجات للمستويات العليا، وأن المجموع الكلي للمادة 30 درجة.

مواصفات اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي

- الاستماع: رقم السؤال الأول (محرر من المحتوى) عدد الأسئلة 3 كل سؤال بدرجة واحدة.

- التعبير الكتابي: السؤال الثاني بـ5 درجات.

- القراءة: السؤال الثالث (نص أدبي محرر من المحتوي) بـ5 درجات والسؤال الرابع نص معلوماتي محرر من المحتوي بـ4 درجات.

- الشعر والبلاغة: السؤال الخامس شعر محرر من المحتوى بـ3 درجات.

- النحو: السؤال السادس بـ5 درجات.

- الخط: السؤال السابع بدرجتين.

- الإملاء: السؤال الثامن بـ3 درجات.

مواصفات اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي

- الاستماع: السؤال الأول (محرر من المحتوى) عدد الأسئلة 3 كل سؤال بدرجة واحدة.

- التعبير الكتابي: السؤال الثاني بـ5 درجات.

- القراءة: السؤال الثالث (نص أدبي محرر من المحتوى) بـ5 درجات، والسؤال الرابع نص معلوماتي محرر من المحتوى بـ4 درجات.

- الشعر والبلاغة: السؤال الخامس، شعر محرر من المحتوى بـ3 درجات.

- النحو: السؤال السادس بـ5 درجات.

- الخط: السؤال السابع بدرجتين.

- الإملاء: السؤال الثامن بـ3 درجات.