مواصفات امتحان اللغة العربية نصف العام للصفين الرابع والخامس الابتدائي
كتب:
أميرة فكري
07:49 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، زمن امتحان اللغة العربية ساعتين ونصف، ويتضمَّن الامتحان مستويات معرفية منقسمة إلى 6 درجات فهم وتذكر، و10 درجات للمستويات المعرفية، و8 درجات للمستويات العليا، وأن المجموع الكلي للمادة 30 درجة.
مواصفات اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي
- الاستماع: رقم السؤال الأول (محرر من المحتوى) عدد الأسئلة 3 كل سؤال بدرجة واحدة.
- التعبير الكتابي: السؤال الثاني بـ5 درجات.
- القراءة: السؤال الثالث (نص أدبي محرر من المحتوي) بـ5 درجات والسؤال الرابع نص معلوماتي محرر من المحتوي بـ4 درجات.
- الشعر والبلاغة: السؤال الخامس شعر محرر من المحتوى بـ3 درجات.
- النحو: السؤال السادس بـ5 درجات.
- الخط: السؤال السابع بدرجتين.
- الإملاء: السؤال الثامن بـ3 درجات.
مواصفات اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي
- الاستماع: السؤال الأول (محرر من المحتوى) عدد الأسئلة 3 كل سؤال بدرجة واحدة.
- التعبير الكتابي: السؤال الثاني بـ5 درجات.
- القراءة: السؤال الثالث (نص أدبي محرر من المحتوى) بـ5 درجات، والسؤال الرابع نص معلوماتي محرر من المحتوى بـ4 درجات.
- الشعر والبلاغة: السؤال الخامس، شعر محرر من المحتوى بـ3 درجات.
- النحو: السؤال السادس بـ5 درجات.
- الخط: السؤال السابع بدرجتين.
- الإملاء: السؤال الثامن بـ3 درجات.