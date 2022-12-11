التصديق على الحكم بإعدام قاتل زوجته في المقطم بسبب الخلافات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، متهما بقتل زوجته في منطقة المقطم، بالإعدام شنقًا، بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامه.

صدر الحكم، اليوم الأحد، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر محمود وأكرم عبد المنعم، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

كان المتهم أقدم على قتل زوجته، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حسبما جاء في أوراق القضية، بأن عقد العزم على إزهاق روحها، على خلفية وجود خلافات بينهما.

وحسب أوراق الدعوى، دبر المتهم الجريمة مستغلا وجودها وحيدة، بأن وجه لها ضربات قاتلة في أماكن متفرقة بالجسم باستخدام «حجر»، قاصدا قتلها، فأحدث بها إصابات أودت بحياتها.

وفي حيثياتها، أفادت المحكمة بأن جريمة القتل ارتبطت بجناية أخرى، وهي الخطف، بأن استدرج المتهم الضحية إلى مكان بعيد عن أعين المارة، بعدما أوهمها بحل الخلافات بينهما.

كما استولى المتهم على موبايل المجني عليها، واستخدمه في إرسال رسائل لنفسه، مضمونها أنها هربت وتركت ابنها له برغبتها، لإخفاء أثر جريمته، والهروب من العقوبة.