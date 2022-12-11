«الصغير».. شيف محترف بدرجة مطرب: ضغط العمل والدراسة لم يمنع موهبتي

قادت الصدفة أحمد محمد الصغير، الطالب بكلية السياحة والفنادق، ليصبح حديث كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعمل الشاب العشريني، في أحد الفنادق الشهيرة في التجمع الخامس كأحد الطهاة في المطعم، ولكن بالرغم من عمله بعيدا عن الأضواء إلا أن موهبته في الغناء وصوته الجميل جعلته حديثا للكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر لـ«أحمد» فيديو قصير وهو يغني فيه بساحة الفندق بصوت جميل وأغنية قديمة ليطرب كل من يسمعه خلال الحفلة التي أقامها الفندق للاحتفال باليوم العالمي الخاص به.

وأوضح أحمد الموقف لـ«الوطن»، وأنه فوجئ بمدير الفندق يدخل إلى المطبخ ليطلب منه الحضور إلى مكان خاص بالفندق حيث يقام الاحتفال الخاص بالفندق ليغني أمام الحضور بزي الطبخ ليفاجئ الجميع بصوته القوي والهادئ.

يدرس «الصغير» في معهد الألسن للسياحة والفنادق في عامه الثالث ويعمل في نفس الوقت ليزيد من خبراته ليمكنه من الوصول لأكبر خبرة ممكنة من خلال عمله.

وبالرغم من أنه طاهٍ محترف إلا أن ذلك لم يمنع أو يقلل من موهبته في الغناء والتي بدأ مشواره به منذ أن كان في سنواته الدراسية في الصف الإعدادي، ومن ثم بدأ في الدخول في العديد من المسابقات الغنائية خلال فترة الثانوي مع مسابقات تبع وزارة الشباب والرياضة وحفلات خاصة.

وكما يقول: «عقب ذلك قام بعمل العديد من اختبارات فريق كورال أوركسترا وزارة الشباب والرياضة وبسبب موهبته القوية تم قبوله في الفريق، وعقب ذلك شارك في العديد من الحفلات ومنها حفلة افتتاح متحف الحضارات».

وعقب ذلك التحق بمركز الفنون الخاص الوزارة، ولكن بسبب ضغط الدراسة بجانب عمله، إلا أن هذا لم يمنعه من الاستمرار في إظهار موهبته أمام زملائه في العمل، حيث يعلم الجميع بموهبته وهو ما جعلهم يحضرون للغناء خلال حفل الفندق، حيث اشتهر عقب ذلك عندما نزَّل فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يغني بملابس الطهاة.