رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الصحة العالمية»: تفشي الكوليرا في 8 بلدان بإقليم شرق المتوسط

كتب:

مريم الخطري
04:10 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
الكوليرا - أرشيفية

الكوليرا - أرشيفية

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنّ هناك 8 بلدان في الإقليم أعلنت تفشي الكوليرا بها، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة.

ضعف الأنظمة الصحية

وقالت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرنامج بالمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنّ التغيّر المناخي له تأثير كبير على الصحة العامة، لافتا إلى أنّ انتشار مرض الكوليرا في الوقت الحالي في بعض البلدان دليل على ضعف الأنظمة الصحية.

وأضافت الحجة، أنّ انتشار الكوليرا في سوريا ولبنان، دليل على انهيار البنية التحتية، ليس فقط للنظام الصحي، ولكن بشكل عام، مشيرة إلى أنها دليل على عدم نظافة المياه.

اقرأ المزيد:

استشاري الصحة العامة: عدم تهوية الفصول يتسبب في نشر العدوى بين الطلاب

أستاذ الصحة العامة وديدة أنور: تغيرات المناخ سبب ظهور كورونا وإنفلونزا الطيور

وزير الصحة يتفقد جناح الهيئة العامة للرعاية الصحية في مؤتمر المناخ

البناء الأخضر وتحسين الصحة العامة.. أبرز مكاسب قمة المناخ
مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.