«الصحة العالمية»: تفشي الكوليرا في 8 بلدان بإقليم شرق المتوسط

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنّ هناك 8 بلدان في الإقليم أعلنت تفشي الكوليرا بها، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة.

ضعف الأنظمة الصحية

وقالت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرنامج بالمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنّ التغيّر المناخي له تأثير كبير على الصحة العامة، لافتا إلى أنّ انتشار مرض الكوليرا في الوقت الحالي في بعض البلدان دليل على ضعف الأنظمة الصحية.

وأضافت الحجة، أنّ انتشار الكوليرا في سوريا ولبنان، دليل على انهيار البنية التحتية، ليس فقط للنظام الصحي، ولكن بشكل عام، مشيرة إلى أنها دليل على عدم نظافة المياه.