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رئيس «محلية النواب»: الحكومة فحصت 190 ألف طلب تصالح ورفضت 10 آلاف

كتب:

ولاء نعمه الله
04:42 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
النائب أحمد السجيني

النائب أحمد السجيني

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة أرسلت تفاصيل الأرقام التي طالبت بها اللجان البرلمانية، والخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الحكومة فحصت 190 ألف طلب تصالح وقبلت 180 ألفا ورفضت 10 آلاف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة مشتركة من الإسكان والإدارة المحلية لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية المهندس عاصم الجزار واللواء هشام آمنة.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.