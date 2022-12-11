«سياحة الشيوخ» ترفض تحويل فندق المريديان إلى أبراج سكنية ومولات تجارية

رفضت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، خلال اجتماعها اليوم، تحويل فندق ميرديان، الذي تم بيعه لمستثمر إلى أبراج سكنية ومولات تجارية.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم، محمد سعيد الدامي، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد البنا، بشأن التضرر من غلق فندق المريديان بالقاهرة.

بناء 3 آلاف غرفة فندقية

وأكد عادل والي، العضو المنتدب للقابضة للسياحة والفنادق، ممثلا عن الحكومة، أن المطور أو المستثمر الذي اشترى الفندق طلب بناء 3 أبراج سكنية ومولات تجارية وتغير النشاط إلى سكني، والعقد مع المستثمر ينص على بناء 3 آلاف غرفة فندقية، وجرى بناء 700، وعقدت الحكومة اجتماعا أكدت خلاله عدم تغيير النشاط لأن ذلك مخالف لبنود العقد الذي أبرمته مع المستثمر وهو بيع فندق يجب أن يحتفظ بنفس النشاط، ولا بد من الاحتفاظ بالنشاط وعدم تحويله إلى سكني.

وأوضح النائب محمد البنا، مقدم الاقتراح، أن الحكومة عندما باعت الفندق لمستثمر كانت على علم بالمنطقة، مشيرا إلى أنه تم تغير النشاط بدلا من فندق إلى أبراج سكنية وتم بناء برج سكني بالفعل، وهناك استثمار جيد معطل نتيجة الخلاف بين الحكومة والمستثمر، متسائلا ماذا سيحدث إذا رفض المستثمر اقتراح الحكومة؟ وهل يمكن إلغاء البيع أو التراجع عنه؟

وأشارمحمود القط، أمين سر اللجنة، إلى أهمية عدم السماح بإنشاء شقق سكنية محل فندق المريديان، موضحا أن ما قالته الحكومة يتوافق مع رؤية اللجنة برفض تحويل النشاط إلى إنشاء شقق سكنية ومولات تجارية إلا أنه تساءل أيضا عن مصير الفندق إذا رفض المستثمر.

النشاط السكني يؤدي لعدم إقبال السياح

ومن جانبها، قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، عضو اللجنة، إن المنطقة الموجود بها الفندق سياحية ومتميزة وبها الكثير من الفنادق، وتقع وسط جزيرة بالنيل، ووجود نشاط سكني يؤدي لعدم إقبال السياح، وبالتالي يؤثر على السياحة، مؤكدة رفضها تحويل الفندق إلى أبراج سكنية ومولات تجارية.