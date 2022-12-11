ارتفاع سعر قنطار القطن بمحافظات الوجه البحري.. 7025 جنيها في الشرقبة

سجل سعر قنطار القطن في محافظة الشرقية، أعلى سعر منذ تداول البيع على الأقطان، وذلك في المزاد العلني الثامن، والذي انعقد بمقر هيئة التحكيم واختبارات القطن بمحافظة الإسكندرية بمنطقة سموحة، ليسجل 7025 جنيها للقنطار.

سعر قنطار القطن بالوجه البحري

وقال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية لـ«الوطن» إن سعر قنطار القطن سجل أعلى رقم منذ بدء التداول على بيع الأقطان بمحافظات الوجه البحري، إذ سجل سعر القنطار 7015 جنيها، بواقع زيادة 2025 جنيها عن آخر سعر تم الإعلان عنه في المزاد العلني السابع.

التداول على أكثر من 45 ألف قنطار قطن

وأشار إلى فتح المزاد العلني الثامن بسعر 4537 جنيها لقنطار القطن، للتداول على 36 ألف و477 قنطارا، بواقع 299 ألفا و أكياس من القطن، وذلك بمساعدة 13 شركة من كبار تجار الأقطان وذلك في حضور أعضاء منفذي منظومة القطن الحديثة.

زيادة 2015 جنيها في سعر قنطار القطن

جدير بالذكر أن حلقة المزاد العلني بمحلج أبو الأخضر بالشرقية بدأت بسعر 5510 جنيهات كسعر لقنطار القطن، فيما بلغ سعر القنطار في آخر فعاليات المزاد نحو 7025 جنيها، وذلك بواقع زيادة تصل إلى 2015 جنيها.

قطن جيزة 94 بالشرقية:

حظت محافظة الشرقية بزراعة 54 ألفا و 117 فدان من محصول القطن بواقع زيادة 20 ألفا عن العام الماضي، من صنف جيزة 94 طويل التيلة، واليوم الأحد 11 ديسمبر يسجل سعر قنطار القطن 7025 جنيها بواقع زيادة هائلة تصل 2025 جنيها.