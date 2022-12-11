«متحدث الصحة»: مصر خالية من شلل الأطفال منذ 2004

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، خلو مصر من مرض شلل الأطفال منذ عام 2004، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في تنظيم الحملات للحفاظ على النسبة وعدم إصابة الأطفال؛ لأن التطعيم هو الأسلوب الوحيد لضمان الحصول على مجتمع خالٍ من الإصابة.

الفئة المستهدفة من التطعيم

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة dmc، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف المنازل من فئة يوم لـ5 أعوام، ويجري تنظيمها بشكل سنوي من خلال فرق ثابتة أو متنقلة.

وتابع أن أكثر من 65 ألفا من العاملين بالمجال الصحي يتحركون في كل مكان من مسجد لآخر ومن مترو لآخر وبالحدائق العامة والميادين من أجل تطعيم 61.5 مليون طفل سواء كان مصريا أو غير مصري.

التطعيم اختياري

وأوضح أن التطعيم اختياري، موصيا بأن من يريد الحفاظ على أطفاله من الإصابة بشلل الأطفال يجب أن يحصل طفله على الجرعة خلال الحملة القومية، موضحًا أن التطعيم متاح كما نلجأ إلى مد ميعاد الحملة في أغلب الوقت، مشيرًا إلى أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية متوافر في مراكز المصل واللقاح والكثير من الصيدليات، ويجري الحصول عليه في أي وقت.