افتتاح دورة «فهم الإسلام» بمقر كاتدرائية جميع القديسين في الزمالك

افتتح المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، دورة دراسية تحت عنوان «فهم الإسلام» والمستمر على مدار خمسة أيام بدءًا من اليوم وحتى الخميس المقبل، وذلك بحضور عدد من الدبلوماسيين الأجانب المقيمين في القاهرة.

يقدم الدورة الدكتور محمد جمال عبد النور، خريج جامعة الأزهر الشريف والحاصل على درجة الدكتوراه بالمملكة المتحدة إذ يعمل حاليًا أستاذًا بجامعة يورك بإنجلترا.

زيارات لعدد من المساجد

تعقد المحاضرات يوميا من الساعة التاسعة صباحا تشمل زيارات ميدانية لعدد من المساجد ومحاضرات مسائية عن شخصيات إسلامية بارزة وحتى التاسعة مساء بقاعة المؤتمرات بمركز الحوار المسيحي الإسلامي داخل مقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك إذ تتناول المحاضرات موضوعات مختلفة حول الإسلام والشخصيات الإسلامية البارزة.

ينظم الدورة المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة التابع لإبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر والذي افتتحه رئيس الأساقفة سامي فوزي في يونيو الماضي بحضور مجلس أمناء المركز والشيخ الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية والدكتور مصطفى الفقي والدكتور زياد بهاء الدين والسفير رؤوف سعد والمستشار عدلي حسين والدكتور سامح فوزي والدكتور جرجس صالح وتحت إشراف وإدارة المطران الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية السابق.

اتفاقية الكنيسة الأسقفية مع الأزهر

من الجدير بالذكر أن الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية كانت قد وقعت اتفاقية للحوار مع الأزهر الشريف عام 2002 إذ يأتي المركز المسيحي الإسلامى تحقيقًا لهذه الاتفاقية.