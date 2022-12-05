ضبط 45 مخالفة لعدم تطبيق مواعيد الغلق الشتوية في شبرا الخيمة

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة بحي شرق شبرا الخيمة، امتدت للساعات الأولى من صباح اليوم، لإزالة الإشغالات والتعديات من أصحاب المحال التجاريه علي حرم الطريق والحدائق المقامة حول المساكن وأرصفة المارة، ورفع المخالفات والأكشاك المُقامه بدون ترخيص، ومخالفات المقاهي بوضع كراسي على أرصفة المارة وتقديم الشيش، بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء.

جاءت حملة محافظ القليوبية استجابة لشكاوى عدد من المواطنين من الإشغالات على الطريق العام، إضافة إلى متابعة تطبيق المواعيد الشتوية، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية على المحال التجارية، والتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين، ضمن خطة الدولة لاتخاذ بعض التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقاً للمصلحة العامة.

تحرير محاضر للمخالفين

وخلال الحملة، تم تحرير 45 محضر مخالفة لعدم الالتزام بتطبيق القرار الوزاري الخاص بالمواعيد الصيفية والشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمقاهي بالمحافظة، إضافة إلى رفع 32 حالة إشغال تعطل سير الطريق العام، وإيداع المضبوطات بالمخازن، وجاري تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

متابعة مواعيد غلق المحلات

وأكد المحافظ حرصه على متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، لافتا إلى أن عملية التطبيق مسئولية جميع الجهات التنفيذية داخل المحافظة ، مشدداً على التطبيق الحاسم للمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لمواعيد غلق المحال والمولات التجارية.