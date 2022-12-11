مصرع شخص اصطدم به أسانسير في مغاغة بمحافظة المنيا.. «فتح الباب بالغلط»

لقي شخص مصرعه، اليوم، إثر اصطدام أسانسير برج سكني به في أثناء نزوله من الأعلى، بمركز مغاغة شمالي المنيا، وتبين إصابته بجروح خطيرة بالرأس أودت بحياته.

بلاغ بحادث أسانسير مغاغة

تلقى اللواء أسامه عبدالعظيم مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مغاغه بمصرع شخص في حادث أسانسير بأحد الأبراج السكنية، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية، إلى موقع الحادث وتبين أن المتوفي في العقد السادس من العمر، وأصيب بجروح بالغة في الرأس ويعاني من نزيف شديد، أسفر عن وفاته في الحال.

المتوفى كان يزور ابنه

وأوضحت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي، أن المتوفى كان في زيارة لأحد أبناؤه، وتعرض لحادث اصطدام الأسانسير أثناء نزوله من الأعلى بعدما فتح الباب بالخطأ، ما أدى إلى وفاته، ولا توجد شبهة جنائية، وتحررمحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.