عمر كمال: «شكرا لنقابة الموسيقيين.. الحمد لله أنا شغال مش موقوف»

نفى مؤدي المهرجانات عمر كمال عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وقفه عن العمل بعد ما تردد خلال الساعات الماضية في هذا الشأن بسبب عدم حصوله على تصريح للغناء بالخارج.

ونشر عمر كمال صورة تجمعه بنقيب الموسيقيين مصطفى كامل وعلق عليها قائلا: «الحمد لله أنا شغال وشغلي ماشي مش موقوف».

وأضاف عمر كمال في منشور آخر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: الحمد لله، شكرا لنقابتي ولسيادة النقيب المحترم».

قرار وقف عمر كمال

وجاء قرار وقف عمر كمال بعد إحياء حفل للجالية العربية في العاصمة الهولندية أمستردام، إذ وضعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، عددا من الاشتراطات على أعضائها، من بينها عدم الغناء خارج مصر إلا بعد إذن من النقابة.

ورفع حفل عمر كمال في إمستردام شعار كامل العدد، وقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، كما قدم عمر عددا من الحفلات الناجحة في عدد من الدول من بينها المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات بالإضافة إلى إسبانيا.