حبس شخص روّج لبيع المواد المخدرة عبر «فيس بوك» في المنوفية

أمرت جهات التحقيق، بحبس المتهم بترويج المخدرات بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت جهات التحقيقات سرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل عنها.

تفاصيل الواقعة

وردت للواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بإلقاء القبض على مسجل خطر وشهرته «أبوكيان» وضبط بحوزته مواد مخدرة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وتمكنت وحدة مباحث قويسنا في المنوفية من ضبط «أبو كيان»، وهو المتهم الذي نشرت له دعاية بالترويج للمواد المخدرة عبر إعلانات مطبوعة له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.

العقوبة القانونية

يقول المحامي والخبير القانوني محمد حسن أن مادة 34 من قانون العقوبات نص على أن «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وكل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض، و كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل».