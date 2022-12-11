قناة الحياة تعرض تقريرا عن توصيل الغاز الطبيعي بقرية أبو الخزر بالبحيرة

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا عن تواصل العمل لتوصيل الغاز الطبيعي بقرية «أبو الخزر» و5 عزب تابعة للوحدة المحلية لقرية «دمسنا» بمركز أبو حمص في محافظة البحيرة.

أعمال التوصيل تستفيد منها قرية «أبو الخزر» وعزب «أبو رحيم وراشد أبو ربة والنقراشي والوكيل»، كما أنّ 5000 نسمة بقرية «أبو الخزر» و5 عزب تستفيد من توصيل الغاز الطبيعي.

وتستهدف أعمال الغاز الطبيعي بقرية أبو الخزر تستهدف توصيل الغاز لعدد 817 وحدة سكنية، كما تتم على مساحة 35 فدان، كما أنّ 70% نسبة تنفيذ توصيل الغاز الطبيعي بقرية أبو الخزر و5 عزب.